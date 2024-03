Zur Einordnung: Wer vor einem Jahr 1.000 US-Dollar in Pepe investiert hat, dessen "Investment" wäre heute fast 160.000 US-Dollar wert. Ein Pepe Coin kostet derzeit 0,000009074 US-Dollar, vor einem Jahr waren es 0,00000006036 US-Dollar.

Der Marktwert von Pepe liegt derzeit bei mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der M-DAX-Konzern Thyssenkrupp kommt derzeit lediglich auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden Euro (3,1 Milliarden US-Dollar).

Beim letzten Bitcoin-Boom 2021 gab es einen ähnlichen Hype um Dogecoin. Damals explodierte der Kurs des Meme-Coins innerhalb weniger Monate um fast 7.000 Prozent, bevor er wieder stark einbrach. Auslöser der Rallye war damals, dass Tesla-Chef und Krypto-Fan Elon Musk ein Foto seines Hundewelpen postete.

Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg zuletzt auf 2,70 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es zeitweise 2,82 Billionen US-Dollar gewesen.

Der Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt, erreichte zuletzt mit fast 72.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

