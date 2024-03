Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, schließt die Möglichkeit einer Rezession in den USA noch nicht aus, empfiehlt der Federal Reserve aber, mit Zinssenkungen zu warten. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

"Die Welt erwartet derzeit eine weiche Landung der US-Wirtschaft mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 bis 80 Prozent", sagte Dimon per Videoschaltung auf dem Australian Financial Review Business Summit in Sydney am Dienstag. "Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung in den nächsten ein bis zwei Jahren nur halb so groß ist. Das schlimmste Szenario wäre eine Stagflation."