LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (FFO I) der Immobiliengesellschaft sei zwar besser als erwartet, schrieb Analyst Paul May am Mittwoch nach Zahlen. Es gebe aber das zweite Jahr in Folge keine Dividende./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 08:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 08:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 9,17EUR auf Tradegate (13. März 2024, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m