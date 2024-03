QUEBEC CITY, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. („LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das die patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie, LeddarVision, für FAS-, AF- und Parkanwendungen anbietet, freut sich, eine Zusammenarbeit mit Arm bekannt zu geben. Ziel ist es, die nächste Generation fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (FAS) und autonomer Fahrtechnologien (AF) für softwaredefinierte Fahrzeuge auf der Grundlage der führenden Arm Automotive Enhanced (AE)-Technologie zu entwickeln.

„Wir freuen uns, dass LeddarTech und Arm, zwei Branchenführer, zusammenarbeiten, um LeddarTechs fortschrittliche KI-basierte Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware LeddarVision mit der neuesten Automotive-Enhanced-Compute-Technologie von Arm zu optimieren und zu präsentieren", sagte Frantz Saintellemy, Präsident und Geschäftsführer von LeddarTech. „Diese Partnerschaft nutzt die einzigartigen Fähigkeiten beider Unternehmen und wird die CPU-Fähigkeiten für FAS verbessern, die Markteinführung beschleunigen und die Einführung von softwaredefinierten Fahrzeugen erleichtern. Die potenziellen Vorteile dieser Zusammenarbeit für Automobilhersteller sowie Tier-1- und Tier-2-Zulieferer sind beträchtlich und versprechen eine beschleunigte Innovation und Einführung in der Automobilindustrie", fügte Herr Saintellemy hinzu.

„Software ist in modernen Fahrzeugen inzwischen allgegenwärtig und herkömmliche Zeitpläne für die Produktentwicklung lassen Innovationen nicht in dem Tempo zu, das für die Branche erforderlich ist", sagte Suraj Gajendra, Vizepräsident für Produkte und Lösungen, Geschäftsfeld Automotive von Arm. „Durch die Zusammenarbeit mit LeddarTech können OEMs und Tier-1-Unternehmen die neueste Generation von Automotive-Enhanced-Hardware- und Softwarelösungen von Arm nutzen, die in LeddarVision integriert sind, und die Bereitstellung neuer KI-gestützter FAS- und automatisierter Fahrfunktionen beschleunigen."

Informationen zu LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes weltweit tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Quebec City und weiteren FuE-Zentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und vertreibt umfassende KI-basierte Low-Level-Softwarelösungen für die Sensorfusion und Wahrnehmung, die die Implementierung von Fahrerassistenzsystemen (FAS), autonomem Fahren (AF) und Parkanwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech für die Automobilindustrie setzt fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen zur Erstellung präziser 3D-Modelle der Umgebung ein, wodurch die Entscheidungsfindung verbessert und die Navigation sicherer wird. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie ist für OEMs und Tier-1/2-Zulieferer verfügbar und ermöglicht die effiziente Implementierung von FAS-Lösungen für Straßen- und Geländefahrzeuge.