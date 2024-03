FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei 18 000 Punkten scheint der Dax zunächst eine Grenze gefunden zu haben. Am Donnerstag hatte er die Marke erneut mit einem Rekord überschritten, aber letztlich darunter geschlossen. Am Freitag zeichnen sich nun am "Großen Verfallstag" nochmals leichte Gewinnmitnahmen ab. Mit 17 901 Punkten taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent schwächer. Im Wochenverlauf dürfte sein Plus damit auf etwa ein halbes Prozent schrumpfen.

"Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Offensichtlich spekuliert kaum jemand darauf, dass es von der 18 000 genauso schnell auf die 19 000 geht wie zuvor von der 17 000 auf die 18 000", so Altmann. Dieser Tausendersprung hatte nicht einmal sechs Wochen gedauert. Kritisch wird bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geschaut, der Mitte der kommenden Woche ansteht.

An diesem Freitag laufen nun am "Großen Verfall" Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. An solchen Tagen, von denen es jährlich vier gibt, können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Auch die detaillierten Jahreszahlen von Hellofresh und Vonovia sollten für die Dax-Anleger einen Blick wert sein./tih/mis