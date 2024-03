Kupfer notiert von seinen Höchstständen aus Anfang letzten Jahres bei 4,490 US-Dollar vergleichsweise weit entfernt und beschrieb die letzten Monate über eine Korrektur auf 3,563 US-Dollar und damit eine wichtige Unterstützung aus Oktober 2022. Zwar gelang es um den Jahreswechsel herum, den vorherigen Abwärtstrend zu überwinden, Aufwärtsdynamik blieb allerdings aus. Erst jetzt mehren sich die Zeichen auf einen erfolgreichen Trendwechsel, der Kupferpreis konnte nämlich an die für ein Kaufsignal notwendige Triggermarke um 4,100 US-Dollar zulegen.

Obwohl gewisse Zweifel seitens der Ökonomen an den offiziellen Wirtschaftsdaten Chinas bestehen, zeigt der Markt klar positive Tendenzen in Richtung eines wirtschaftlichen Aufschwungs über den Kupferpreis. Gelingt es im weiteren Verlauf das Niveau von 4,130 US-Dollar beim Kupfer-Future auf Wochenschlusskursbasis zu überbieten, kämen weitere Gewinne an 4,330 und schließlich 4,490 US-Dollar ins Spiel. Auf der Unterseite ist der Bereich bis 3,971 US-Dollar vorläufig als neutral zu bewerten, erst darunter würden sich sukzessive Abschläge auf 3,883 und 3,848 US-Dollar durchsetzen.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Schafft ist der Kupferpreis über die Hürde von 4,130 US-Dollar anzusteigen, könnte hieraus ein erfolgreiches Kaufsignal mit Zielen bei 4,330 und darüber 4,490 US-Dollar hervorgehen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN VM98JA erhalten Investoren die Chance auf eine Rendite von 110 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 5,88 und 7,35 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall allerdings das Niveau von 3,945 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 2,36 Euro ergeben. Die starke Abhängigkeit von der Weltkonjunktur und vor allem China dürfte nach aktueller Einschätzung noch die eine oder andere Überraschung bereithalten.