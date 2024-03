Makellose Schönheit ist das Ziel des US-Kosmetikkonzerns Ulta Beauty und seiner Kundinnen und Kunden. Ohne Tadel war zuletzt auch der Kursverlauf der Dauerläufer-Aktie (+457 Prozent in den vergangenen zehn Jahren). Nach den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen allerdings droht der schöne Anblick durch heftige Kursverluste getrübt zu werden.

Zwar gelang es Ulta Beauty mit einem Umsatzanstieg von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Umsatzprognose von 3,53 Milliarden US-Dollar um 20 Millionen US-Dollar knapp zu übertreffen. Auch der Gewinn wusste mit 8,08 US-Dollar pro Anteilsschein zu überzeugen.

Die Prognose für 2024 allerdings überzeugte Anleger nicht. Hier hatte man sich offenbar mehr erhofft als die in Aussicht gestellten Nettoverkaufserlöse in Höhe von 11,7 bis 11,8 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 26,60 US-Dollar (Midpoint-Guidance) pro Aktie.

Ebenfalls nicht überzeugen konnten die flächenbereinigten Umsätze. Die kletterten im abgelaufenen Quartal nur um 2,5 Prozent statt der von Analysten erwarteten 3 Prozent. Da gleichzeitig sowohl Input- als auch Personalkosten gestiegen sind, sank die Bruttomarge dadurch von 39,6 auf 39,1 Prozent.

Deutlich stärker, und zwar um 0,9 Prozentpunkte, gab die operative Marge nach, die dadurch bei 15 Prozent landete. Diesen Trend sieht Ulta Beauty in 2024 anhalten und hat deshalb eine operative Marge von 14,0 bis 14,3 Prozent in Aussicht gestellt – das dürfte die Freude über die Nachricht, dass das Unternehmen im kommenden Jahr nach Mexiko expandieren will, ebenfalls getrübt haben.

Ergebnis genügt nicht, um Allzeithoch fundamental zu verteidigen

Angesichts der Tatsache, dass die Aktie unmittelbar vor den Zahlen auf ein neues Allzeithoch geklettert war, genügte der durchwachsene Ausblick nicht, die Anleger zufriedenzustellen. Im erweiterten Handel fiel das Papier um über sechs Prozent und setzte deutlich zurück.

Eine Kehrtwende und ein versöhnliches Ende vor dem Wochenende sind nicht zu erwarten. Die Ergebnisprognose von 26,60 US-Dollar pro Aktie bedeutet basierend auf dem Schlusskurs am Donnerstag von 565 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,2. Das liegt am oberen Ende der Spanne, innerhalb der die Aktie in den vergangenen Jahren gehandelt hat.

Fazit: Langfristige Story intakt, Rücksetzer kaufen!

Mit etwas Geduld dürfte die Aktie Anlegern aber eine hervorragende Einstiegschance liefern. Wenngleich die prognostizierte Margen- und Gewinnentwicklung für 2024 nicht überzeugen kann, bleibt die langfristige Wachstumsstory unberührt und könnte mit der Mexiko-Expansion ab dem kommenden Jahr neuen Auftrieb erhalten.

Charttechnisch liegt im Bereich von 490 bis 470 US-Dollar eine breite Unterstützungszone, hier wäre die Aktie mit einem KGV von 18 bewertet, was dem Bewertungsdurchschnitt der Kosmetik-Branche entspricht. Demgegenüber handelt Ulta Beauty für gewöhnlich mit einem Aufschlag. Sollte die Aktie also in diesen Bereich zurücksetzen, sollten Anleger unbedingt zuschlagen und eine langfristige Position starten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion