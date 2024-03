In unserer gestrigen Kommentierung thematisierten wir die bereits recht weit gediehene Preisrally bei Silber.

Das Edelmetall erreichte zum Zeitpunkt der Kommentierung den markanten Preis- und Widerstandsbereich von 25 US-Dollar.

Bevor wir uns der aktuellen Konstellation bei Silber zuwenden, noch ein kurzer Blick auf ein anderes „Spielfeld“ - Palladium. Das Edelmetall durchlief in den letzten Monaten eine veritable Korrektur, könnte nun aber seinen Boden gefunden haben.

Kommen wir auf Silber zurück. Seit geraumer Zeit begleiten wir Silber an dieser Stelle bei seinem Comeback, das nun offenkundig in die nächste Phase eingetreten ist. Auch die gestern in den USA veröffentlichten Erzeugerpreise für Februar, die über den Erwartungen lagen, vermochten es nicht, Silber aus dem Tritt zu bringen.

Silber hat zum Sprung über die 25 US-Dollar angesetzt. Ein Wochenschluss oberhalb dieses wichtigen Preisbereichs wäre aus charttechnischer Sicht außerordentlich wichtig.

Die nächsten relevanten Preisbereiche liegen nunmehr bei 25,5 US-Dollar und 26,0 US-Dollar, wobei insbesondere ein Ausbruch über die 26 US-Dollar (Doppeltop aus dem April und Mai des letzten Jahres) eine Art Dosenöffner wäre.

Kurzum. Silber baut unverändert Momentum auf. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 25,5 US-Dollar scheint „unausweichlich“ zu sein. Doch dabei muss es nicht bleiben. Selbst ein Anlaufen der 26 US-Dollar kann vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht ausgeschlossen werden. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 24 US-Dollar begrenzt.