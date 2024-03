Am kommenden Donnerstag wird als letzter großer Halbleiterwert dieser Quartalssaison Speicherchiphersteller Micron sein Zahlenwerk vorstellen. Einen Ausblick dessen, was Anleger erwarten, lesen Sie im aktuellen Earnings Preview . Die Analysten der US-Großbank Citi haben sich unteressen noch vor dem aktuellen Geschäftsbericht darauf festgelegt, dass das Unternehmen die Erwartungen übertreffen wird und die Aktie ein Kauf ist.

Experte Christopher Danely, der laut TipRanks, einem Bewertungsportal für Wall-Street-Analysten, mit einer Trefferquote von 64 Prozent als überaus zuverlässig gilt, erwartet ein Beat-and-Raise-Quarter, also übertroffenen Erwartungen für das abgelaufene Quartal sowie gleichzeitig eine verbesserte Prognose für das kommende Quartal.

Er und sein Team verweisen auf die sich rasch erholende Nachfrage insbesondere bei DRAM-Speicher, der beispielsweise auch bei den von Nvidia hergestellten Grafikkarten zum Einsatz kommt, sowie höhere Verkaufspreise und verbesserte Margen. Während der Markt einen Verlust von 0,41 US-Dollar pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) erwartet, rechnet Danely daher lediglich mit -0,28 US-Dollar.

2024 ein Übergangsjahr werden, Gewinne erst wieder 2025

Trotz seiner über den Erwartungen des Marktes liegenden Einschätzung sieht auch Danely 2024 als Übergangsjahr für Micron. Seiner Einschätzung nach wird dem Speicherchiphersteller erst im kommenden Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone gelingen. Nach einem Verlust von -0,58 US-Dollar pro Aktie in diesem Jahr soll Micron erst im kommenden Jahr wieder einen Gewinn von 6,65 US-Dollar pro Anteilsschein erwirtschaften. In ihrer alten Studie hatten Danely und sein Team für 2025 mit 6,38 US-Dollar pro Aktie gerechnet.

Noch deutlich stärker soll der Gewinn dann in 2026 steigen. Hierfür rechnen die Citi-Analysten mit einem Ertrag von 10,03 US-Dollar pro Anteilsschein. Als Kursziel für diesen Zeitraum nennt die Bank 150 US-Dollar, wodurch die Aktie mit dem Fünfzehnfachen ihres Gewinns bewertet wäre, was um etwa die Hälfte über dem langfristigen Durchschnitt von Micron liegt.

AMD und Broadcom als Vorbilder für das Kursziel von 150 US-Dollar

Seine überaus optimistische Einschätzung begründet Danely damit, dass Micron in den kommenden Jahren stärker als bislang vom KI-Boom profitieren dürfte und damit eine Bewertung verdient hätte, die näher an den Bewertungsvielfachen anderer KI-Profiteure wie Broadcom und AMD liege – diese hätten in den vergangen Monaten Aufschläge von über 100 Prozent erhalten.

150 US-Dollar ist das derzeit höchste aller von Wall-Street-Analysten genannte Kursziel. Im Mittel nennen Branchenkenner ein Kursziel von knapp 105 US-Dollar, was einen Aufschlag von zwölf Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Freitag bedeutet. Erst vor kurzem hatte die Aktie ihr über 20 Jahre altes Allzeithoch übertreffen können – allerdings für eine deutlich schlechtere Geschäftslage als noch im Boomjahr 2022.

Fazit: Citi-Analyst möglicherweise zu optimistisch

Ob Micron diesem Kursziel tatsächlich gerecht werden kann, muss allerdings mit einem deutlichen Fragezeichen versehen werden: Von seinem alten Erfolg ist Micron aktuell weit entfernt, erstmal muss das Unternehmen überhaupt wieder schwarze Zahlen schreiben. Dieser Weg könnte aufgrund des Verdrängungswettbewerbs im herkömmlichen Speichergeschäft ein langer werden. Anleger sollten sich vor den Zahlen daher nicht mehr neu engagieren und abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion