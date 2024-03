Weltweit und auch in Deutschland hat McDonald's aktuell mit IT-Problemen zu kämpfen. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte, dass es in einigen deutschen Filialen zu technischen Schwierigkeiten gekommen sei, die mittlerweile behoben seien. "Es gab vereinzelt technische Ausfälle in unseren Restaurants, aber wir haben das Problem mittlerweile gelöst", so die Sprecherin.

Die Fast-Food-Kette bemühe sich, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Sprecherin wies jedoch darauf hin, dass es vorübergehend noch zu Einschränkungen im Service oder angepassten Öffnungszeiten kommen könne. Sie stellte auch klar, dass die Ursache der Störungen kein Cyber-Sicherheitsvorfall war. Nach Berichten der BBC waren nicht nur die deutschen Filialen, sondern auch Standorte in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland von den technischen Problemen betroffen.

An der New Yorker Börse notiert die Mc-Donalds-Aktie aktuell leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 280,29 US-Dollar (16:00 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

