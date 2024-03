HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Einschließlich der üblichen Sonderdividende soll die Ausschüttung von 6 Euro auf 7,20 Euro je Aktie steigen, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Unterdessen besetzt die Hannover Rück eine weitere Spitzenposition mit einem Manager der größeren Rivalin Swiss Re : Deren Deutschlandchef Thorsten Steinmann soll die Nachfolge des langjährigen Hannover-Rück-Vorstands Michael Pickel antreten.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hannover-Rück-Aktie gewann am Morgen 0,45 Prozent auf 245,70 Euro und übertraf damit ihr jüngstes Rekordhoch von 245,60 Euro, das sie erst vor wenigen Tagen erreicht hatte. Die wichtigsten Jahreszahlen des Konzerns waren bereits seit Anfang Februar bekannt - die Geschäftsziele für 2024 sogar schon seit Dezember. Daher stand der Dividendenvorschlag an diesem Montag besonders im Fokus.