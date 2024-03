Insider berichten, dass die Social-Media-Plattform damit rechnet, die Preisspanne von 31 bis 34 US-Dollar pro Aktie zu treffen, wenn laut Reuters am Mittwoch in New York der endgültige Preis festgelegt wird. Dies signalisiert ein starkes Anlegerinteresse, obwohl eine Überzeichnung nicht zwangsläufig eine erfolgreiche Börsenperformance garantiert.

Reddit hat seine Bewertungserwartungen von einer früheren Einschätzung von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 gesenkt, zielt nun aber darauf ab, bis zu 748 Millionen Dollar durch den Börsengang zu generieren. Trotz einer treuen Nutzerbasis bleibt Reddit hinter der Konkurrenz zurück – mit kontinuierlichen Jahresverlusten seit der Gründung 2005.