In einem Interview mit CNBC sagte Palantir-CEO Alex Karp vergangene Woche, dass er sich darüber freue, dass Trader, die Palantir shorten, nun weniger Geld für Kokain ausgeben können, da die Aktien des Softwareunternehmens in diesem Jahr um 43 Prozent gestiegen sind. Wenn eine Aktie steigt, müssen Shortseller die Aktien zurückkaufen, was mit einem großen Verlust verbunden sein kann.

"Ich liebe es, Leerverkäufer zu verbrennen", sagte Karp. Und weiter: "Es gibt fast nichts, was einen Menschen glücklicher macht, als diesen Leerverkäufern, die ein wirklich großartiges amerikanisches Unternehmen leerverkauft haben, ihr Koks wegzunehmen. Nicht nur unser Unternehmen, sondern sie lieben es einfach, große amerikanische Unternehmen zu stürzen, damit sie ihr Kokain bezahlen können."