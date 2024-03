Dieser Trend hat den Marktwert von KI-zentrierten Krypto-Projekten laut Reuters von 2,7 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf beeindruckende 26,4 Milliarden US-Dollar katapultiert. Experten sehen in der Verbindung von künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie großes Potenzial zur Lösung aktueller Herausforderungen in der KI-Branche – wie in den Bereichen Datenschutz und Rechenkapazitäten.

Markus Levin, Mitbegründer von XYO Network, betont die wachsende Synergie zwischen KI-Systemen und Blockchain-Netzwerken, die innovative Anwendungsfälle hervorbringen werde. Der CoinDesk Indices Computing Index, der KI-Tokens umfasst, verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten ein Wachstum von über 165 Prozent, und übertraf damit sogar den Bitcoin-Boom auf ein Rekordhoch. Laut Kaiko Research hat das Handelsvolumen von KI-Tokens in diesem Jahr einen Höhepunkt erreicht.