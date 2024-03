Geht da noch mehr? Cannabis-Rallye, die zweite: Weed-Aktien auch am Montag stark gefragt! Die am Freitag von US-Vizepräsidentin Kamala Harris ausgelöste Cannabis-Rallye ging am Montag in die Verlängerung. Ist da Potenzial für mehr oder dürfte es das bereits gewesen sein? Ein Blick auf die weiteren Aussichten.