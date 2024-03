In der Nacht von Montag auf Dienstag erlitt Bitcoin an der Kryptowährungsbörse BitMEX einen kurzen beispiellosen Absturz. Die beliebteste Kryptowährung sackte binnen weniger Minuten bis auf 8.900 US-Dollar ab, während die Preise an anderen Börsen deutlich über 60.000 US-Dollar blieben.

Die Talfahrt begann um 23:40 Uhr deutscher Zeit und innerhalb von zwei Minuten fielen die Preise nach Angaben der Charting-Plattform TradingView auf 8.900 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Anfang 2020. Die Erholung erfolgte ebenso schnell, und die Preise erholten sich bis 23:50 Uhr auf 67.000 US-Dollar.