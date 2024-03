Aktien Osteuropa Schluss Träge Börsen vor US-Zinsentscheidung Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch nur wenig verändert geschlossen. Vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend haben sich die Anleger von größeren Engagements ferngehalten. Die tschechische Nationalbank CNB senkte ihren …