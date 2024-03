NVIDIA und der Leser-Mail-Indikator

Prompt erhielt ich einige Leser-Mails, in denen ich unter anderem als zu pessimistisch bezeichnet wurde. Zitat: „NVDA bald über $500, Sven. Du bist leider immer viel zu pessimistisch.“ Meine Antwort auf diese Aussage lautete damals wie folgt:

Zu pessimistisch?

Bin ich tatsächlich "immer viel zu pessimistisch"?

Der DAX steht auf dem Niveau vom 9. Februar. Hätte sich hier Optimismus gelohnt? Oder war nicht viel mehr der Pessimismus bzw. meine Skepsis mehr als gerechtfertigt?!

Weiteres Beispiel: Der Dow Jones fiel vorgestern auf das Niveau vom 22.11.2022 zurück. Hätte sich hier Optimismus gelohnt? Oder war nicht viel mehr der Pessimismus bzw. meine Skepsis mehr als gerechtfertigt?!

Und was NVIDIA angeht:

Ich investiere grundsätzlich nur in Werte, die ich sowohl aus fundamentaler als auch charttechnischer Sicht für interessant halte. Und bei NVIDIA ist das derzeit einfach nicht der Fall, weil die Aktie fundamental sehr hoch bewertet (vor allem beim KUV) und charttechnisch überkauft ist. Daher spielt es für mich überhaupt keine Rolle, ob der Kurs noch auf 500 $ steigt, wo er am Freitag sogar bereits war, oder sogar noch auf 600 $. Das Risiko, am Hoch zu kaufen, ist mir einfach zu groß. Und an der Börse ist das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) entscheidend für langfristigen Erfolg. Außerdem gibt es an der Börse ständig alternative Chancen, mit einem besseren CRV. Daher darf man entgangenen Gewinnen auch nie hinterhertrauern. Schließlich finden an jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute Kursgewinne bei Werten statt, in denen ich nicht investiert bin. Denn ich kann nicht überall investiert sein. Würde ich jedem entgangenen Gewinn hinterhertrauern, würde ich im Leben nicht mehr glücklich.