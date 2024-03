Astera hat seinen Börsengang am Dienstag mit einem Preis von 36 US-Dollar pro Aktie bewertet. Die Titel des Unternehmens eröffneten am Mittwochnachmittag laut Dow Jones Market Data deutlich höher bei 52,56 US-Dollar und beendeten den ersten Handelstag schließlich um 72 Prozent höher bei 62,03 US-Dollar. Damit hat Astera eine Marktkapitalisierung von fast 9,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie wird unter dem Kürzel "ALAB" an der Nasdaq gehandelt.

Astera nutzt das Momentum. Der Börsengang kommt zu einer Zeit, in der die Wall Street sich für alles begeistert, was mit künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hat. Astera zählt Intel zu seinen Geldgebern. Außerdem hat Nvidias CEO Jensen Huang in einem Roadshow-Video von Astera seine Unterstützung zugesagt. Astera stellt halbleiterbasierte Produkte her, die Unternehmen zum Aufbau von Cloud- und KI-Infrastrukturen verwenden.