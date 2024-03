Dividendenrendite von knapp über sechs Prozent



Auch wenn die Versicherungsbranche allgemein als langweilig gilt und die Aktien nicht unbedingt zu den aktuellen Hotstocks rund um Nvidia und Co. gehören, begeistern sie jedoch mit Beständigkeit.



Wer in den Niederlanden, Belgien und Frankreich nach attraktiven Dividendenaktien sucht, kommt an dem heute vorgestellten Trio nicht vorbei. Denn sie begeistern mit einstelligen KGVs und einer Dividendenrendite mit über sechs Prozent.

Die hier vorgestellte Aktie glänzt mit einer Dividendenrendite von 6,3 Prozent und einem KGV, das mit 7 nicht wesentlich höher als die Ausschüttungsquote ist. Beide Kennziffern gehören zum größten Rückversicherers Frankreichs, der gleichzeitig zu den weltweiten Top 5 zählt. Die Rede ist von Scor SE. Der Konzern ist in Paris beheimatet und erzielt die Hälfte des Umsatzes mit Rückversicherungen für Nicht-Lebensversicherungen.



Die andere Hälfte sind Rückversicherungen für jene Lebensversicherungen. Nach einem mageren Jahr 2022 sind die Franzosen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und haben nach einem Verlust von 1,38 Milliarden Euro im letzten Jahr einen Gewinn von 812 Millionen Euro erzielt. Die gute Entwicklung macht sich auch im Kurs bemerkbar, denn seit Jahresanfang hat der Kurs zweistellig zugelegt. Geht es nach den Analysten, dann ist beim aktuellen Kurs noch durchaus Luft bis zum mittleren Kursziel.