FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Abflüsse aus den neuen Bitcoin Fonds gehen weiter. In der Zeit von Montag bis Mittwoch sind nach Berechnung der Nachrichtenagentur Bloomberg aus insgesamt zehn Bitcoin-Fonds netto insgesamt 742 Millionen US-Dollar abgezogen worden, wie die Agentur am Donnerstag berichtet. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf Abflüsse aus dem Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Zuletzt gab es zudem Rückgänge beim Interesse für konkurrierende Produkte von Unternehmen wie Blackrock und Fidelity Investments.

Die börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds verzeichneten damit den stärksten Drei-Tage-Abfluss seit ihrer Einführung in den Markt Anfang des Jahres. Seit Januar ist es Anlegern in den USA möglich, Bitcoin-ETFs zu erwerben und damit indirekt in die Kryptowährung zu investieren. Die deutlichen Abflüsse bedeuten eine Kehrtwende gegenüber dem großen Kaufinteresse, das die Kryptowährung in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch bei knapp 73 800 Dollar getrieben hatte.