Gestern hat ein dovisher Fed-Chef Powell die ohnehin schon euphorischen Aktienmärkte noch weiter euphorisiert, der Dollar wurde abverkauft, Gold und Bitcoin schossen nach oben. Aber während die US-Aktienmärkte die Gewinne heute halten können, steigt der Dollar heute wieder deutlich an und kommt Gold deutlich von seinen gestrigen Hochs zurück. Was ist da los? Wenn doch nun klar zu sein scheint, dass die Fed im Juni die Zinsen erstmals senkt, müsste Gold doch eigentlich weiter steigen und der Dollar weiter unter Druck kommen. An der Wall Street Apple mit dem größten Kursverlust seit August 2023, nachdem das US-Justizministerium Anklage wegen Kartellvergehen erhebt und auch andere Tech-Konzerne ins Visier der Behörden geraten..

Hinweis aus Video:

1. Federal Reserve mit Goldilocks-Signal für die Märkte

2. Apple-Aktie fällt: Justizministerium mit Kartellverfahren wegen iPhone

Das Video "Dovisher Fed-Chef Powell - aber was ist los bei Gold und Dollar?" sehen Sie hier..