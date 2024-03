Ein unbekannter Händler hat innerhalb von Minuten mehrere Millionen US-Dollar an Gewinn gemacht, wie aus On-Chain-Daten (öffentlichen Blockchain-Informationen) hervorgeht. Dabei hat er nicht viel mehr getan als schnell in einen neuen Memecoin einzusteigen und schnell wieder auszusteigen.

Die von ihm eingesetzten 9894 SOL hatten zu dem Zeitpunkt einen Wert von rund 1,98 Millionen US-Dollar. Er erstand davon 69,74 Millionen SLERF-Token, gleich nachdem der Handel mit dem neuen Memecoin gestartet worden war.

Laut Lookonchain hatte der Händler nicht die Absicht, seinen SLERF-Stapel langfristig zu halten, da er ihn bei der ersten passenden Gelegenheit sofort abstieß. Genau gesagt innerhalb von nur 12 Minuten!

15.107 SOL Gewinn

Als sich die Chance bot, die Token wieder abzustoßen, schlug er zu und veräußerte sie wieder für nun 25.001 SOL. In der Zeit, in der andere sich eine Tasse Kaffee machen, hat dieser Investor also 15.107 SOL Gewinn eingefahren.

Die 25.001 Solana-Coins haben einen Gegenwert von insgesamt rund 5 Millionen US-Dollar, sodass sich das Plus für den Trader durch den Handel mit der Faultier-Memecoin SLERF also auf 3,02 Millionen US-Dollar beläuft.

Weitere Strategie

Eine weitere Strategie hat sich laut dem Blockchain-Tracking-Unternehmen ein anderer Händler zunutze gemacht, um seine ursprüngliche Investition in SLERF mehr als zu verdoppeln. Dieser hat 10.000 SOL von der Kryptobörse Binance abgehoben, um dafür 2,39 Millionen SLERF zu kaufen, berichtet Lookonchain.

Nachdem SLERF stark gestiegen war, verkaufte er 1,43 Millionen SLERF wieder und holte sich so seinen gesamten Einsatz von 10.000 SOL zurück. Die 961.165 SLERF im Wert von aktuell etwa 737.000 US-Dollar sind also reiner Gewinn. Sie hat er in Erwartung zukünftiger Rallyes in der Wallet zurückgelassen.

Aktuell kostet ein SLERF laut Coinmarketcap 0,7667 US-Dollar und hat innerhalb von 24 Stunden 9,9 Prozent an Wert verloren. Ein SOL kostet 189,30 US-Dollar und hat in dem Zeitraum 8,7 Prozent gewonnen. Zum Vergleich: Die beliebteste Kryptowährung Bitcoin notiert aktuell bei 67.115,14 US-Dollar 5,7 Prozent fester als von einem Tag.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion