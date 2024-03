NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich nach der jüngsten Rekordrally am Freitag eine Atempause gegönnt. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,50 Prozent tiefer bei 39 583,65 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 2,2 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,03 Prozent auf 5240,09 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent auf 18 361,72 Punkte nach oben.

Weiterhin stehen die Märkte unter dem Eindruck der geldpolitischen Aussagen der Notenbank am Mittwoch. Die Fed steuert zwar unverändert auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zu, was die wichtigsten US-Indizes zuletzt auf weitere Höchststände getrieben hatte. Die Währungshüter scheinen es aber nicht allzu eilig zu haben. Robuste US-Konjunkturdaten vom Donnerstag untermauerten diese Einschätzung.