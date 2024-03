Aktien New York Schluss Dow mit schwächerem Ende einer Rekordwoche Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 39 475,90 Punkten praktisch auf seinem Tagestief. Dennoch schaffte der …