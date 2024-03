Die Gruppe der 10 Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnete gerade den größten dreitägigen Abfluss seit der Einführung der Produkte am 11. Januar. Die vergangene Woche war für die weltweit größte Kryptowährung eine ihrer schlechtesten in diesem Jahr, nachdem sie um rund 4 Prozent gefallen ist. Der Token wechselte am Montag um 07:30 Uhr bei 67.183 US-Dollar den Besitzer und hat damit innerhalb der letzten 24 Stunden 4,4 Prozent an Wert gewonnen.

Bitcoin "sieht immer noch überkauft aus", sagten die Strategen von JPMorgan und wiederholten ihre im Februar geäußerte Forderung nach weiteren Rückgängen im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Halbierung im April, die das Angebot an neu geschürften Bitcoins durch die Miner reduzieren wird.

Das anhaltende Open Interest bei CME-Bitcoin-Futures sowie die sinkenden ETF-Zuflüsse seien klare Abwärtssignale für den Bitcoin-Preis, schrieben die Strategen um Nikolaos Panigirtzoglou am Donnerstag in einer Notiz.

Gewinnmitnahmen voraus

"Das Tempo der Nettomittelzuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs hat sich deutlich verlangsamt, mit einem signifikanten Abfluss in den vergangenen Tagen", schrieben die Strategen. "Dies stellt die Vorstellung in Frage, dass das Spot-Flow-Bild von Bitcoin-ETFs durch anhaltende einseitige Nettozuflüsse gekennzeichnet ist. Da wir uns dem Halbierungsereignis nähern, ist es wahrscheinlicher, dass diese Gewinnmitnahmen anhalten, insbesondere in einem Positionierungsumfeld, das trotz der Korrektur der letzten Tage immer noch überkauft erscheint."

Letzten Monat prognostizierte die Bank, dass der Preis von Bitcoin nach April in Richtung 42.000 US-Dollar fallen würde, da "die Euphorie, die durch die Halbierung von Bitcoin ausgelöst wurde, nachlässt".

Talfahrt unter 50.000 US-Dollar?

Obwohl Bitcoin am 14. März ein Rekordhoch von fast 73.798 US-Dollar erreichte, könnte die Begeisterung unter den Händlern nachlassen, so Naeem Aslam, Chief Investment Officer bei Zaye Capital Markets.

"Die Tatsache, dass sich die Rallye nicht wie zuvor von ihrem Allzeithoch gelöst hat, lässt viele an ihrer Stärke zweifeln", so Aslam. "Die Halbierung steht vor der Tür, und wenn sie die Dynamik nicht wirklich aufrechterhält, bedeutet das, dass uns ein ernsthafter Rückgang bevorsteht, was bedeutet, dass der Preis unter 50.000 US-Dollar fallen könnte."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion