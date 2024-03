Trotzdem Fed-Chef Powell sich letzte Woche äusserst dovish geäußert hat und trotz wieder gestiegener Inflation eine baldige Senkung der Zinsen in Aussicht gestellt hat, wird der Dollar immer stärker. Warum passiert das - eigentlich müsste der Dollar schwächer werden, wenn der Fed-Chef sich derart äussert. Aber vermutlich zeigt die Stärke des Greenback, dass die Inflation in den USA weiter anziehen wird, weswegen die Fed die Zinsen vermutlich deutlich weniger senken kann als derzeit von den Aktienmärkten erwartet. In dieser verkürzten Handels-Woche fallen die beiden wichtigsten Markt-Ereignisse auf den Börsen-Feiertag am Karfreitag: die PCE Inflationsdaten sowie Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell..

Hinweis aus Video:

1. S&P 500: Stützt die US-Notenbank die Biden-Regierung?

2. Rohstoffe: Gold und Öl werden von sinkenden Zinsen profitieren

Das Video "Was uns der starke Dollar über Inflation und Zinsen sagt!" sehen Sie hier..