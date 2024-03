Unter hohen Handelsumsätzen – an der Technologiebörse Nasdaq wechselte gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen drei Monate rund das Doppelte der sonst gehandelten Stücke ihren Besitzer – legt die Aktie über 22 Prozent zu und nähert sich erstmalig der Marke von 1.900 US-Dollar.

Der bisherige Höchstkurs wurde mit 1.815 US-Dollar am 15. März erzielt, ehe die Aktie gemeinsam mit dem Bitcoin, der am Montag wieder über die Marke von 70.000 US-Dollar kletterte, auf Talfahrt gegangen ist.

Aktie eilt Bitcoin voraus – Short-Squeeze als Ursache?

Diese dürfte nach der Erholung der vergangenen Tage ein Ende gefunden haben: Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starkes Kaufsignal. Neben den Kursgewinnen in der nach Marktkapitalisierung größten Digitalwährung dürfte die Rallye in der Aktie von MicroStrategy auch durch einen Short-Squeeze befeuert werden.

Im letzten Report der Börsenaufsichtsbehörde SEC vom 29. Februar waren 19,26 Prozent aller Anteile von MicroStrategy leerverkauft. Diese müssen unter Druck stehende Short-Seller angesichts steigender Kurse zurückkaufen, wenn sie nicht noch höhere Verluste erleiden wollen.

Dass MicroStrategy noch vor Bitcoin ein neues Allzeithoch erzielen konnte, dürfte daran liegen, dass die jüngste Korrektur in der Aktie in Erwartung einer anhaltenden Konsolidierung zu neuen Short-Position geführt hat. Deren Covering lässt die Aktie nun gegenüber Bitcoin vorauseilen.

Fazit: Aktie könnte noch deutlich höher steigen, aber Vorsicht!

Die Papiere von MicroStrategy klettern am Montag angetrieben durch einen neuen Rallye-Impuls bei Kryptowährungen auf ein neues Allzeithoch. Die wahrscheinlichste Ursache für die starken Kursgewinne sowie die Outperformance gegenüber dem Bitcoin ist ein Short-Squeeze.

Dieser könnte sich im Falle weiter Kursgewinne bei Bitcoin und Co. noch verstärken. Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate ist allerdings Vorsicht geboten: Mit einem Börsenwert von fast 26 Milliarden US-Dollar handelt MicroStrategy weit über dem Marktwert seiner Assets (rund 14,4 Milliarden US-Dollar).

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion