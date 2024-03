Netflix schlägt damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf – und eines, von dem sich Anleger und Analysten viel erhoffen. DZ-Bank-Analyst Markus Leistner sieht in der zunehmenden Fokussierung auf Live-Sport ein klares Signal für das Streben nach Wachstum im Abonnentenbereich und eine Steigerung der Werbeeinnahmen.

Netflix' jüngste Partnerschaft mit der TKO Group, die den Kauf der exklusiven Übertragungsrechte für die wöchentliche Sendung "WWE Raw" und andere WWE-Veranstaltungen für eine Summe von 5 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre ab Januar 2025 umfassen, unterstreicht die Ambitionen des Streaming-Dienstes. "Raw" wird damit das lineare Fernsehen verlassen und ausschließlich auf Netflix zu sehen sein, ein Novum in der 31-jährigen Geschichte der Show.

Neue Hitserien locken Zuschauer

Leistner geht weiter davon aus, dass der Streaming-Gigant mit über einer Viertelmilliarde Abonnenten in der Welt des Sports eine ähnlich transformative Rolle spielen könnte wie mit seinen hochgelobten Dokumentationen in anderen Bereichen. Erwartet werden Produktionen über WWE, die potenziell ein Publikum in Millionenhöhe erreichen könnten, ähnlich den Erfolgen von "Drive to Survive" und anderen Dokumentarreihen.

Abseits des Sportsegments bleibt Netflix ein Schwergewicht in der Unterhaltungsindustrie. Hits wie "Griselda", "The Gentlemen" und "Avatar: The Last Airbender" ziehen Millionen von Zuschauern an. Die kürzlich gestartete Serie "3 Body Problem", eine der teuersten Netflix-Produktionen, verspricht weiteres Zuschauerinteresse.

Leistner hebt die positive Prognose für das Geschäftsjahr 2024 hervor, mit einem Ziel für die operative Marge von 24 Prozent, einer Erhöhung der Ausgaben für Inhalte auf 17 Milliarden US-Dollar und einem erwarteten Free Cashflow von 6 Milliarden US-Dollar. Auch für die Aktie läuft es aktuell rund. Seit Jahresanfang hat der Kurs bereits um ein Drittel zugelegt.

"Zudem profitiert Netflix weiterhin vom Ende des "Passwortteilens", dem günstigeren werbefinanzierten Modell sowie der Fortsetzung und Neuerscheinungen von erfolgreichen Serien und Filmen", schreibt Leistner, der sein Kursziel für die Aktie von 600 auf 700 US-Dollar und bestätigt sein "Kaufen"-Urteil für die Aktie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion

