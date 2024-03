NYSE stoppt Handel Fisker in der Krise: An der Börse gescheitert und Zukunft ungewiss Die New Yorker Börse hat am Montag den Delisting-Prozess für die Aktien von Fisker gestartet, was bei dem Elektrofahrzeughersteller nach eigenen Angaben zu einem Ausfallereignis führt. Ist Fisker noch zu retten?