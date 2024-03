Mittelfristig sollen die Umsätze aus dem Verteidigungsgeschäft auf 17,9 Milliarden Euro ansteigen, verglichen mit 5,7 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023. Allein aus Deutschland werden in diesem Jahr Bestellungen im Wert von bis zu 30 Milliarden Euro erwartet, was die Sichtbarkeit für Investoren deutlich verbessere, so McWhirter in seiner Analyse mit dem Titel: "Rheinmetall feuert aus allen Rohren".

Die Düsseldorfer verzeichnen das schnellste EBIT-Wachstum unter der europäischen Konkurrenz und werden derzeit immer noch mit einem 5-prozentigen Abschlag gegenüber dem Sektor gehandelt. Angesichts solcher Wachstumsaussichten sollte Rheinmetall eigentlich mit einem Premium zum Rest der Branche gehandelt werden, so der Analyst.

Verteidung treibt das Geschäft an, aber auch die Autosparte soll wachsen

Mit einer Produktionssteigerung auf 700.000 Schuss Artilleriemunition in diesem Jahr und einer geplanten Erhöhung auf eine Million Schuss pro Jahr bis 2026, positioniert sich Rheinmetall als ein zentraler Akteur in einem zunehmend sicherheitsbewussten Europa.

"Die größte Chance in Deutschland ist ein Auftrag im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich für Artilleriemunition, der derzeit verhandelt wird", schreibt McWhirter. "Auch international erwarten wir einen hohen Auftragseingang. Hier stehen unter anderem milliardenschwere Fahrzeugausschreibungen in Italien und Rumänien sowie Munitionsaufträge in ganz Europa an."

Neben der Verteidigungssparte positioniert sich Rheinmetall strategisch neu im Automobilsektor, um die mittelfristigen Wachstumsaussichten zu verbessern. Das Unternehmen will das Geschäft vom rückläufigen Markt für Verbrennungsmotoren wegdiversifizieren, während neue Produkte in Wachstumsbereichen wie der Elektrifizierung und der Erschließung neuer Märkte das Portfolio stärken.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

