US-Aktienmärkte: Das Monster und die Schulden!

Ist es Zufall, dass die US-Aktienmärkte von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen, während die USA sich immer exzessiver verschulden? Sehr wahrscheinlich nicht! Denn die steigende Aktienmärkte suggerieren, dass die USA blendend dastehen - während die US-Schulden und die damit verbundenen Zinslasten so stark gestiegen sind, dass eine Rückzahlung dieser Schulden immer unwahrscheinlicher wird. Die Aktienmärkte sind dabei auch ein Symptom für Exzesse: würden sie einbrechen, würde klar, dass die USA ingesamt weit über ihre Verhältnisse leben. Also sorgen Yellen und Powell dafür, dass das "Monster" der US-Aktienmärkte nicht in sich zusammen bricht - so verspricht Powell in einer Situation Zinssenkungen, obwohl das fundamental derzeit Null Sinn macht..

