Die Nikola-Aktie ist in den vergangenen sieben Handelstagen um sagenhafte 51 Prozent gestiegen. Auch am Mittwoch schlossen die Wasserstoff-Titel um 11,7 Prozent höher auf 0,91 US-Dollar. Aber was ist der Grund für die Rallye? Nachrichtentechnisch lassen sich keine neuen Entwicklungen feststellen.

Anfang des Monats hat Nikola Thomas Okray, einen ehemaligen Manager von General Motors und Amazon, als neuen Finanzchef vorgestellt. Diese Ankündigung erfolgte einige Monate nach dem Rücktritt der vorherigen Finanzchefin Anastasiya Pasterick, die sich neuen Herausforderungen widmen wollte. Kürzlich feierte Nikola außerdem die offizielle Einweihung ihrer ersten HYLA modularen Hochdruck-Wasserstofftankstelle und ihrer Anlage in Südkalifornien.