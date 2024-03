Das Brokerunternehmen Monness Crespi Hardt hat die Palantir-Aktie am Donnerstag von Neutral auf Verkaufen herabgestuft. Monness führt vor allem die hohe Bewertung als Grund für das Downgrade an. "Vor dem Hintergrund dieses beispiellosen generativen KI-Hype-Zyklus ist Palantir im Jahr 2023 in die Höhe geschossen, und der Aufwärtstrend der Aktie hat sich 2024 fortgesetzt, so dass das Unternehmen unserer Meinung nach eine ungeheuerlich hohe Bewertung aufweist."

Palantir müsse sich demnach eventuell "der Realität eines möglichen wirtschaftlichen Abschwungs stellen", so Monness-Analyst Brian White. Palantir sei zwar nach wie vor gut positioniert, um vom langfristigen KI-Trend zu profitieren, aber die Einnahmen aus Regierungsverträgen seien unregelmäßig, die Ausführung punktuell, und die Bewertung des Unternehmens sei jetzt, da eine mögliche Rezession drohe, überzogen, so der Analyst weiter.