FC Bayern ohne Neuer im Klassiker gegen Borussia Dortmund Ohne Nationaltorwart Manuel Neuer muss der FC Bayern das Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund bestreiten. "Manu ist raus", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag. "Es ging einfach nicht, die …