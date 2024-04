Ein starkes Handelsvolumen bei Kryptowährungen im ersten Quartal sollte die Rallye unterstützen, die Coinbase bisher in diesem Jahr genossen hat, so das spezialisierte Research-Unternehmen Keefe, Bruyette & Woods. Die Kryptobörse biete Anlegern demnach ein einzigartiges Engagement in das langfristige Wachstum der Kryptowirtschaft, so KBW weiter.

Analyst Kyle Voigt hat sein Kursziel für Coinbase von 160 auf 230 US-Dollar pro Aktie angehoben – das sind satte 44 Prozent. Die Aktien von Coinbase sind im bisherigen Jahresverlauf bereits um mehr als 41 Prozent gestiegen und haben sich zusammen mit dem Preis von Bitcoin erholt. Das neue Kursziel von KBW liegt trotzdem noch immer unter dem Schlusskurs der Coinbase-Aktie vom Dienstag.