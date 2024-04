Ken Griffin erklärte bereits in seinem Brief an die Aktionäre zum Jahresende 2023, dass 2024 wahrscheinlich ein schwieriges Wirtschaftsjahr werden wird, aufgrund eines geringeren Wachstums. Experten sind zunehmend besorgt über das Verhältnis zwischen den US-Schulden und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes. Gegenwärtig liegt dieses Verhältnis bei etwa 99 Prozent. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Congressional Budget Office (CBO) geht jedoch davon aus, dass es bis 2054 auf 166 Prozent ansteigen wird.

Griffin drückt dies in einem neuen veröffentlichten Investorenbrief so aus: "Wie wir bereits im vergangenen Jahr gewarnt haben, ist die steigende US-Staatsverschuldung ein wachsendes Problem, das nicht übersehen werden darf. Es ist unverantwortlich, dass die US-Regierung ein Defizit von 6,4 Prozent aufweist, während die Arbeitslosigkeit bei 3,75 Prozent liegt. Wir müssen aufhören, Kredite auf Kosten künftiger Generationen aufzunehmen. Die westliche Welt braucht dringend eine deutliche Steigerung des Produktivitätswachstums, da die Last der steigenden Staatsverschuldung und der Ausgaben für Sozialleistungen fast alle großen Volkswirtschaften belastet."

Für Experten ist es nahezu unmöglich zu prognostizieren, wann die genannten künftigen Generationen die Last der potenziellen Krise zu spüren bekommen werden. Einerseits sagte Professor Joao Gomes, stellvertretender Forschungsdekan an der Wharton School der Universität von Pennsylvania, dass die Krise bereits im nächsten Jahr ausbrechen könnte, wenn die nächste Regierung ein "teures Steuerpaket auf den Weg bringt, das auf unplausibel rosigen wirtschaftlichen Annahmen beruht."

Andernfalls, so sagte er gegenüber Fortune, könnte es "gegen Ende des Jahrzehnts zu einem Zusammenbruch des Marktes kommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahrzehnts so oder so am Ziel sein werden".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

