Scania konnte in den ersten Monaten des Jahres ein Plus von 30 Prozent bei den Auslieferungen verbuchen und stieg damit zur Nummer 1 unter allen Marken im Volkswagen-Reich auf. Damit dürften die Schweden maßgeblich zum Erfolg der LKW-Tochter Traton beigetragen haben. Für die Aktie läuft es derzeit richtig rund. Seit Anfang Januar steht ein Plus von über 60 Prozent auf dem Kurszettel.