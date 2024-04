Trotz des jüngsten Hypes um Bitcoin -ETFs, der die Kryptowährung im vergangenen Monat auf ein Rekordhoch geführt hat, hält die US-Großbank Goldman Sachs nicht viel von ihr. "Wir glauben nicht an Krypto", sagte Sharmin Mossavar-Rahmani, Chief Investment Officer von Goldman Sachs Wealth Management, in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Kunden seien sich der Anti-Krypto-Haltung des Unternehmens bewusst und nähmen davon Abstand, sich bei Investitionen in diesem Bereich von Goldman beraten zu lassen, erklärte Mossavar-Rahmani. Für sie ist Krypto lediglich eine spekulative Investition. Laut Daten von CoinGecko erreichte Bitcoin im vergangenen Monat ein Allzeithoch von 73.737 US-Dollar.

Noch skeptischer zeigt sich Neel Kashkari, Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of Minneapolis. Bei einer LinkedIn-Veranstaltung sagte Kashkari, dass der Wert von Bitcoin auf Null fallen könnte und verglich die Kryptowährung mit den "Beanie Babies", die "keinen wirklichen Nutzen für die Wirtschaft haben, außer dass sie ein nettes Spielzeug sind, das einige Leute gerne besitzen und mit dem sie handeln". Tatsächlich waren einige dieser Kuscheltiere zeitweise viel Geld wert, da es aufgrund der begrenzten Auflage zu einer Art Spekulationsblase kam.

Kashkari fügte hinzu, er habe bislang nur Anwendungsfälle gesehen, in denen Händler "versuchen, Bankvorschriften zu untergraben und Marihuana-Banking oder illegalen Aktivitäten" nachzugehen. "Bitcoin gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt, und immer noch keinen legitimen Anwendungsfall in einer Demokratie."

Die skeptische Haltung von Kashkari und Mossavar-Rahmani steht im Widerspruch zu anderen im Finanzsektor, die Krypto – wenn auch langsam – in ihre Angebote integrieren, und zu Gerüchten, dass auch Goldman hinter den Kulissen kryptofreundlicher sein könnte.

"Obwohl Goldman Sachs möglicherweise keine ausgeprägte Vision für Bitcoin oder digitale Vermögenswerte als langfristige Investitionen in Portfolios hat, sind sie definitiv aus einer Infrastrukturperspektive in das Ökosystem involviert", sagte Matt Ballensweig, Geschäftsführer und Leiter von BitGos Go Network, mit Bezug auf die Digital Asset Research Unit von Goldman, gegenüber Fortune. "Unabhängig von der Perspektive müssen die großen Banken die Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen, und wir sehen, dass sich das jetzt entfaltet."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion