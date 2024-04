Den Eröffnungskurs von 7,73 Euro heute Morgen ließ man schnell hinter sich. Der Rückzug von der Londoner Börse wurde im Februar von fast allen Aktionären befürwortet. Laut Sebastian Ebel, dem Vorstandsvorsitzenden von TUI , zielt die Rückkehr an die Frankfurter Börse darauf ab, die Sichtbarkeit sowie die Attraktivität der Aktie für globale Investoren zu steigern. Einhergehend mit dem Ende der Notierung an der London Stock Exchange rechnet TUI mit einer Aufnahme in den MDAX am 24. Juni.

"Über acht Euro könnte es aus technischer Sicht bei entsprechender Nachfrage schnell in den Bereich von 9,50 bis 10 Euro gehen. Für die Aktionäre einer Aktie, die vor vier Jahren noch dreistellig war und seitdem durch mehrere Kapitalerhöhungen gehen musste, sicherlich nur ein schwacher Trost", so Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets, in einem Marktupdate. Durchaus positiv sind auch unsere User gestimmt, wie aus dem TUI-Forum auf wallstreetONLINE abzulesen ist:

"'Im abgelaufenen Quartal von Oktober bis Dezember reisten bereits 6 Prozent mehr Gäste mit TUI. Und sie gaben im Schnitt mehr Geld für ihren Urlaub aus als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Nettoverlust halbierte sich in etwa auf knapp 123 Millionen Euro.' Schaue ich mir den Gesamtmarkt und die Ergebnisse vom 4. Quartal der Konkurrenten an, waren die alle nochmal 12 bis 20 Prozent darüber!" – ValueInvestor2018

"Nehmen wir die TUI-Ziele für das Jahr 2024: mindestens plus 10 Prozent Umsatz und plus 25 Prozent bereinigtes Ebit im Vergleich zum Vorjahr. Von Anfang an schienen diese Ziele viel zu konservativ gesetzt. Dies verdeutlichte sich mit Vorlage des 1. Quartals. Nach Vorlage des 2. Quartals wird die angepeilte Verbesserung des Ebit um plus 250 Millionen Euro bereits erreicht sein oder sogar überschritten werden. Der Umsatzzuwachs wird Richtung plus 15 Prozent tendieren. Das wäre die Gelegenheit für TUI, die Prognose nach oben zu korrigieren – gäbe einen Knall an der Börse. Aber werden sie das tun? Vermutlich nicht! Sie werden wahrscheinlich nur die bisherige Prognose bestätigen. Dann also keinen Knall an der Börse, hoffentlich nicht wieder nur eine Verpuffung!" – Winfix

"Es ist gerade mal ein Quartal reportet und du sagst, dass plus 10 Prozent Umsatz und plus 25 Prozent bereinigtes Ebit zu konservativ sind? Wartet doch erstmal ab. Im vergangenen Jahr hatten wir schon starke Ergebnisse im 3. und 4. Quartal. Insbesondere das vierte war saustark. Da ist nicht mehr so viel Potential wie im 1. oder 2. Quartal. Ich kann mit der Guidance gut leben und habe am Ende lieber eine bessere Performance als eine Enttäuschung. Und Ebel hat bei Eröffnung des Parketthandels kräftig die Glocke gebimmelt und eine für seine Verhältnisse emotionale Rede gehalten. Betont, wie gut es bei TUI läuft, bei Wiederholung der Mindestziele das Wort mindestens hervorgehoben und betont, dass es der TUI so gut gehe und der Kurs dies in keinster Weise widerspiegele. Die Meldung war sicherlich kursfördernd." – Kleinvisionaer

"Die 7,80 Euro pro Aktie ein paar Tage manifestieren. Dann geht es weiter. Ohne Zweifel nur nach oben. Gewinnmitnahmen sind zu erwarten, aber wo nicht. Weiterhin schön geshortet und die müssen mal aus ihren Löchern kommen. Es ist nicht so, dass ich das überbewerte, aber diese Käufe kommen noch on Top zu den MDax-Käufen im Juni. Es läuft." – 8-lagig

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

