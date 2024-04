Während BMW florierende Verkaufszahlen meldet, kämpfen andere Hersteller mit sinkender Nachfrage, insbesondere in Europa. Hier ist der Marktanteil batteriebetriebener Autos stagniert, nachdem staatliche Kaufanreize ausgelaufen sind. Mercedes-Benz berichtete von einem achtprozentigen Rückgang beim Absatz seiner Elektrofahrzeuge im ersten Quartal, während Tesla einen Rückgang der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr verzeichnete – das erste Mal seit 2020.

Der Aktienkurs von BMW kletterte am Mittwochmittag im Xetra-Handel um 0,9 Prozent auf 114,85 Euro. Seit Jahresbeginn hat er damit bereits knapp 13 Prozent gewonnen.

Elektrofahrzeuge machten im letzten Jahr etwa 15 Prozent der Gesamtauslieferungen von BMW aus, und das Unternehmen strebt an, diesen Anteil im laufenden Jahr auf 20 Prozent zu erhöhen. Mit dem Ziel, dieses Jahr eine halbe Million Elektroautos zu verkaufen, stützt sich BMW auf sein Portfolio von 15 vollelektrischen Modellen. Insgesamt verkaufte BMW – inklusive der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce – im ersten Quartal 594.671 Fahrzeuge, 1,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Obwohl BMW in China, seinem größten Einzelmarkt, starkem Wettbewerb und einem von Tesla initiierten Preiskrieg gegenübersteht, konnte das Unternehmen in Europa und den USA Zuwächse verbuchen. In Europa stiegen die Auslieferungen um 5,5 Prozent auf 228.000 und in den USA um 1,2 Prozent auf 91.000. Im Gegensatz dazu fielen die Verkäufe in China um 3,8 Prozent auf 187.000 Fahrzeuge. Das detaillierte Ergebnis für das erste Quartal wollen die Münchner am 8. Mai vorlegen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion