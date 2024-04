Die Aktienkurse von Chip-Herstellern wie Nvidia und AMD sind zwar in den letzten 16 Monaten in die Höhe geschnellt, als die künstliche Intelligenz zum Thema der Stunde an der Börse wurde. Im vergangenen Monat gab es allerdings einen deutlichen Rücksetzer bei diesen Aktien, da die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China die Aussichten trüben.

So fiel die Nvidia-Aktie am Montag um fast 2,5 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass Regierungsbeamte in China große Telekommunikationsanbieter angewiesen haben, einige wichtige ausländische Chips aus dem Verkehr zu ziehen. AMD-Titel verloren 1,8 Prozent. Laut dem AMD-Jahresbericht 2023 macht China etwa zehn Prozent des Umsatzes des Unternehmens aus.