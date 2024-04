Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

"Das Wichtigste sind die Investitionserwartungen, da sie ein Indikator für die Nachfrage sind", sagt Xin-Yao Ng, Director of Investment bei abrdn, gegenüber Bloomberg. Und weiter: "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass TSMC einen Kauf wert ist, da die Kursgewinne von den Fundamentaldaten gestützt werden, wo ihre Dominanz und technologische Führerschaft in den fortschrittlichsten Chipknoten das Unternehmen in eine sehr gute Position bringt, um längerfristig hohe Gewinnraten zu erzielen."

TSMC plant den Bau von Fabriken in den USA, Japan und Deutschland, um die weltweite Nachfrage zu bedienen und seine geografische Präsenz angesichts der Spannungen zwischen China und dem Westen zu diversifizieren.

Die TSMC-Aktie hat sich seit ihrem Tiefstand im Oktober 2022 mehr als verdoppelt. Die Marktkapitalisierung der größten asiatischen Aktie ist während dieser Rallye um 340 Milliarden US-Dollar gestiegen. "TSMC ist unterbewertet, da die dominante Position des Unternehmens bei hochmodernen Chips manchmal von geopolitischen Risiken überschattet wird", sagt Phelix Lee, Analystin bei Morningstar. Diese Bedenken wurden allerdings durch die jüngste Nachricht, dass TSMC im Rahmen des US Chips Act Zuschüsse und Darlehen in Höhe von 11,6 Milliarden US-Dollar für Fabriken in Arizona erhält, "teilweise ausgeräumt", so Lee weiter.

"Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage und das Umsatzwachstum länger anhalten werden, als derzeit in der Aktie eingepreist ist", sagt auch Peter Garnry, Leiter der Aktienstrategie bei der Saxo Bank.

Die TSMC-Aktie hat kein Sell-Rating und nur eine Halten-Bewertung. Laut Bloomberg-Daten bewerten 34 Analysten die Aktie mit Buy.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

