Während die Börsen neue Rekordstände verbuchen, bleibt die Nachrichtenlage unerfreulich. Die Makrodaten bleiben mies, ob es Inflation, Zinsen, Konjunktur, Ukrainekrieg angeht und das bremst die Stimmung. Trotzdem steigen die Börsenkurse und so bewahrheitet sich erneut ein weiser Rat von Warren Buffett: ignoriere die Makrofaktoren, konzentriere dich auf die Unternehmen!

" verrät Warren Buffett . Und es ist wirklich so einfach und in gewisser Weise mache ich es in meinem Investmentdepot genauso: ich setze auf Unternehmen, die ein starkes Geschäftsmodell haben, die sich an die neuen Herausforderungen gut anpassen und entsprechend reagieren können und dies in der Vergangenheit bereits bewiesen haben. Und dann lassen ich das Management seinen Job machen, während ich meinen erledige. Und der ist, mich nicht durch Panikattacken aus meinen Qualitätsunternehmen verscheuchen zu lassen. Suchen, kaufen, behalten. Mehr ist im Grunde nicht nötig für den überdurchschnittlichen Anlageerfolg. Naja, fast…