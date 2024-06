NVIDIA mit seinen Hochleistungschips. Die neuste Generation der KI-Chips leistet nicht nur viel mehr, sie verbraucht auch weniger Strom. In Summe wächst der Energiebedarf allerdings enorm, da überall auf der Welt neue KI-Rechenzentren aus dem Boden gestampft werden. Das heizt auch die Geschäfte der nachgelagerten Unternehmen an, die die benötigte Infrastruktur bereitstellen; so sorgt ...hinkt bei der Rendite hinterher. Die KI-Revolution startet richtig durch, größter Nutznießer istmit seinen Hochleistungschips. Die neuste Generation der KI-Chips leistet nicht nur viel mehr, sie verbraucht auch weniger Strom. In Summe wächst der Energiebedarf allerdings enorm, da überall auf der Welt neue KI-Rechenzentren aus dem Boden gestampft werden. Das heizt auch die Geschäfte der nachgelagerten Unternehmen an, die die benötigte Infrastruktur bereitstellen; so sorgt Vertiv Holdings für die dringend benötigte Extra-Kühlung der Rechenzentren. Man könnte sie als Schaufelverkäufer des KI-Goldrausches bezeichnen und ihre Aktien sind bereits angesprungen.





Aber abseits davon herrscht keine Jubelstimmung (mehr). Die Inflation ist hartnäckig, die Aussichten auf Zinssenkungen der US-Notenbank verschieben sich regelmäßig weiter Richtung Jahresende. Doch immer mal wieder keimt Hoffnung auf, so wie durch die jüngsten US-Jobdaten, die eine deutliche Abkühlung am US-Arbeitsmarkt andeuten. Und damit eine Abkühlung der Wirtschaft. Das sind eigentlich keine guten Nachrichten, andererseits kann man daraus Zinssenkungsfantasie ableiten. Zumindest wenn man die anhaltenden Störungen bei den globalen Lieferketten aufgrund der Schiffsattacken im Roten Meer ausblendet und die damit einhergehenden Preissteigerungen bei den Frachtraten. Die erzeugen mit Zeitverzögerung neuerlichen Inflationsdruck. Ebenso der US-Präsident, der ungehemmt Billionen neuer Schulden anhäuft und in die heimische Wirtschaft pumpt.





Insgesamt ein eher düsteres Bild, aber dennoch schlagen sich die Börsen wacker. Starinvestor Stanley Druckenmiller wies kürzlich darauf hin, dass die stärksten Bullenmärkte zumeist mit schlechten Wirtschaftslagen einhergingen. Unternehmen mit Preissetzungsmacht, die dann bei Preiserhöhungen keine Kunden verlieren, sind klar im Vorteil. Aktuell ist das NVIDIA. Wer deren Preise für die KI-Chips nicht zahlen will, kann bei Wettbewerbern kaufen. Aber man bekommt dann für das schmale Geld eben auch nicht den gewünschten Ferrari, sondern einen untermotorisierten Kleinwagen. Um im KI-Rennen mitzuhalten, ist falsche Sparsamkeit wenig erfolgversprechend und deshalb ist NVIDIA auf dem Weg, das wertvollste Unternehmen der Welt zu werden. Einige fahren im Windschatten mit, andere bleiben mit Motorschaden liegen.