FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine deutlich reduzierte gerichtliche Strafzahlung für Bayer hat die Anleger des Pharma- und Agrarchemiekonzerns am Mittwoch nicht vom Hocker gerissen. Am späten Vormittag notierten die Papiere 0,7 Prozent fester bei 28,53 Euro und gewannen damit nur wenig mehr als der Dax , der rund 0,6 Prozent im Plus stand.

Im frühen Handel waren die Titel um bis zu 2,9 Prozent gestiegen, dann aber rasch abgesackt. Für das laufende Jahr steht immer noch ein sattes Minus von rund 15 Prozent zu Buche. Seit Ende Januar hat es der Kurs nicht nachhaltig über die Marke von 30 Euro geschafft.