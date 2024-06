Auch wenn das Ende der Corona-Pandemie in den Jahresabschlüssen vieler Impfstoff-Unternehmen deutliche Löcher hinterlassen hat und die Kurse teils deutlich zurückgekommen sind, zeigen die jüngsten Vogelgrippe-Fälle bei Menschen in den USA, dass diese Impfstoff-, Biotech- und Pharma-Aktien ein interessanter Depotbaustein für langfristig orientierte Anleger sein sollten. Die mRNA-Spezialisten sind mit reichlichen Reserven ausgestattet, um die Impfstoff-Forschung für Infektions- und andere Krankheiten voranzutreiben. Wer sich nicht mit Recherche und schwankungsfreudigen Engagements in Einzeltiteln abmühen will, kann mit dem Open-End-Indexzertifikat der SG mit der ISIN DE000SH2MWZ2 die ganze – derzeit wiederentdeckte! – Branche kaufen.

Top 30 Impfstoff-, Biotech- und Pharma-Unternehmen weltweit