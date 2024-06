BERLIN (dpa-AFX) - Das Laden von Elektroautos soll künftig flächendeckend und schnell möglich sein. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellte am Donnerstag in Berlin auf einer Konferenz eine Kampagne zum "Deutschlandnetz" vor. Mit 1000 neuen Standorten und 9000 zusätzlichen Schnellladepunkten ergänze es das Angebot an Schnellladeinfrastruktur.

"Damit trägt es auch dazu bei, dass die letzten weißen Flecken auf der Ladelandkarte verschwinden und damit auch die Reichweitenangst verschwindet", sagte Wissing. "Künftig wird der nächste Schnellladepunkt in wenigen Minuten erreichbar sein, und zwar überall in Deutschland. Wir streichen die Reichweitenangst damit aus dem Wortschatz."