Der kürzlich mit dem Plus X Award 2024 in den Kategorien Innovation, hohe Qualität, Design, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität ausgezeichnete Neomow X ist der erste Mähroboter der Branche, der das 3D-LiDAR-SLAM- und Vision-Fusion-System nutzt und damit zu den Top-Gewinnern in der Kategorie der intelligenten Rasenmäher zählt.

Warum LiDAR SLAM?

In der Mähroboter-Branche werden in der Regel RTK-Basisstationen und UWB-Signalmasten für die Grenzabgrenzung verwendet, was komplexe Vorgänge und einen hohen Lernaufwand für die Benutzer bedeutet. Herkömmliche Rasenmähroboter verlieren auch häufig das Signal unter Baumkronen oder in der Nähe hoher Gebäude und stellen den Betrieb ein, bis das Signal wiederhergestellt ist. Die LiDAR SLAM-Technologie von Hookii ist die perfekte Lösung für diese Herausforderungen. Sie umfasst Mapping, Lokalisierung, Hindernisvermeidung und andere Funktionen und macht die Installation von Masten und Verkabelung überflüssig. Seine stabilen, licht- und hindernisunabhängigen Signale ermöglichen ein wirklich handfreies Nutzererlebnis.

Mit der Neomow X App können Benutzer mühelos virtuelle Grenzen erstellen, Verbotszonen festlegen und Pfade einzeichnen. Nach der Einstellung des Mähmodus und des Zeitplans arbeitet der Neomow X selbstständig und kümmert sich systematisch um die Pflege des Rasens.

Die Hindernisvermeidungssysteme machen den Neomow X noch intelligenter, denn sie sind mit einem 360-Grad-Laserradar, einer 70-Grad-Sichterkennung und einem 144-Grad-Schutz für die Stoßstange ausgestattet. Dadurch kann der Neomow X geschickt um Hindernisse herum manövrieren und bietet ein nahtloses Mäherlebnis ohne Bedenken.

„Mit innovativen Technologien und einer nutzerorientierten Produktentwicklungsstrategie bieten wir dem Markt intelligentere Mähroboter an, die die Leistung von drei Kerntechnologien nutzen: Navigation und Wahrnehmung, Hardware-Architektur und Anwendungsentwicklung", sagt Ricky Liu, Geschäftsführer von Hookii, „Hookii hat sich seit Jahren intensiv mit der Entwicklung dieser Technologien beschäftigt und damit die Standards der Rasenpflege auf ein noch nie dagewesenes Niveau gehoben."

Informationen zu Hookii

Hookii verfügt über jahrelange Forschungs- und Entwicklungserfahrung im Bereich der KI-Serviceroboter und intelligenten Produkte. Das Ziel von ist es, die Universalisierung intelligenter Werkzeuge voranzutreiben und den Nutzern einen bequemeren, energieeffizienteren und qualitativ hochwertigeren Lebensstil zu ermöglichen.

