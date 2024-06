(neu: Analystenstimmen, Kursentwicklung)



ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der kriselnde Batteriekonzern Varta rechnet im laufenden Jahr wegen einer mauen Nachfrage mit weniger Umsatz als bisher erhofft. Der Erlös dürfte 820 bis 870 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Ellwangen mit. Bislang hatte der Vorstand mindestens 900 Millionen Euro auf dem Zettel. In den ersten neun Monaten 2023 hatte Varta rund 554 Millionen Euro Umsatz gemacht, aktuellere Geschäftszahlen gibt es wegen eines Hackerangriffs seitdem nicht. Der Aktienkurs sackte am Freitag ab.

Im frühen Handel verloren die Papiere in der Spitze mehr als 9 Prozent. Bis zur Mittagszeit reduzierten sie ihr Minus auf 2,3 Prozent bei 9,72 Euro. Die gesenkte Prognose sei keine Überraschung und bewege sich im Rahmen der Erwartungen am Markt, schrieb Warburg-Analyst Robert-Jan van der Horst. Seine eigenen Schätzungen lägen allerdings am unteren Ende der neuen Spanne.